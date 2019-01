Um clássico com sol e pombos no relvado

Nunca um Sporting-FC Porto para o campeonato se jogou tão cedo este século. Que é como quem diz, que o Estádio José Alvalade recebeu o primeiro clássico diurno. O último FC Porto-Sporting disputado à tarde (16:00) foi ainda nas Antas na época 2002/03, às 16:00, na última jornada de um campeonato que o FC Porto de José Mourinho conquistou com mais 11 pontos do que o segundo classificado, o Benfica.

Agora com Sérgio Conceição ao leme e na senda do maior registo de vitórias seguidas de uma equipa na história do futebol português (19), os holofotes ficaram desligados e o sol de inverno de um sábado à tarde iluminou e aqueceu o jogo entre leões e dragões. O horário do jogo até deu para uns minutos de atraso no começo do jogo para os adeptos digerirem em o almoço e atenuarem qualquer azia que os tomasse de assalto no final. Afinal a azia costuma fazer parte do jogo entre dois dos grandes do futebol português. E em Alvalade o dragão tem passado fome. Há dez anos que os portistas não saem de Alvalade a sorrir com uma vitória.

Nas bancadas quase lotadas havia muito verde e branco, muita bandeira agitada e ilhares de cachecóis no ar ao som "Todo o mundo sabe que...". A entrada das equipas fez-se à chuva de rolos de papel higiénico branco na bancada onde estão as três claques leoninas. Papel que serviu e rastilho para um pequeno incêndio nas bancadas da Juve Leo quando um foguete luminoso caiu sobre o amontoado de papel. Menos efusivos no lançamento de foguetes e petardos as claques optaram pelos cânticos. Nas mensagens foram poupadinhos. Exceção feita a uma tela gigante com uma mensagem - Mentalidade 2002. Os adeptos pediam estofo de campeão aos leões, mas a mensagem não chegou ao balneário tal a ausência de personalidade da equipa Keizer no início do jogo. E o adversário esteve à altura nesse capítulo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Álvaro Isidoro/Global Imagen

Mérito para os mais de 45 mil adeptos nas bancadas, que bem tentaram puxar pelas equipas e animar o clássico. Tanto a claque do FC Porto como a do Sporting deram um colorido sonoro ao jogo um pouco sonolento na primeira parte. Até deu para uma visita inesperada. Pombos. Casillas teve a companhia de nove pombos junto à área por largos minutos sem que Bas Dost ou outro leão os incomodasse enquanto depenicavam algumas sementes do relvado. O intervalo chegou com mais pássaros (nove) no relvado do que oportunidades de golo (uma). O segundo tempo melhorou, mas o empate sem golos reflete uma partida calculista para ser um hino ao futebol numa tarde de inverno.

© Filipe Amorim / Global Imagens

Na tribuna, Frederico Varandas foi o anfitrião de Pinto da Costa, com Pedro Proença e Fernando Santos entre os ilustres presentes. No entanto foi a presença de Jordão que deu nas vistas. A antiga glória leonina que tem estado afastado de tudo o que diz respeito ao futebol foi um dos convidados e viu o jogo ao lado de Manuel Fernandes.

© Jorge Amaral/Global Imagens

PSP detém uma pessoa, identifica nove e põe fim a desacatos entre leões...

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve uma pessoa, por venda ilegal de bilhetes, e identificou nove por desacatos junto ao estádio José Alvalade, pouco antes do jogo Sporting-FC Porto, da 17.ª jornada da I liga de futebol. De acordo com a subcomissária da PSP Ana Carvalho, além da identificação e da detenção, a polícia mandou encerrar temporariamente três estabelecimentos comerciais, "por segurança", após confrontos entre adeptos leoninos junto ao Pavilhão João Rocha.

Apesar do jogo ser em Lisboa, a ação da autoridades contra a contrafação de artigos dos clube e mercado negro dos bilhetes estendeu-se a largos quilómetros da capital. A ASAE deteve duas pessoas na Figueira da Foz e no Porto quando estavam a vender bilhetes para o jogo no Estádio José Alvalade. Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, adianta que as duas pessoas foram detidas em flagrante delito e foram instaurados processos crime pela prática ilícita de especulação de bilhetes, que se encontravam à venda através da Internet.

Um dos detidos sido já presente a Tribunal e o outro será na segunda-feira.

Tirando isso, a entrada dos adeptos portistas fez-se sem problemas e maior. O único percalço deveu-se a uma confusão com os bilhetes. Cerca de uma centena de dragões só entrou no jogo depois de a claque portista ter entrado. Tinham bilhetes para zonas abertas a adeptos dos leões, mas quiseram juntar-se aos seus e só o puderam fazer depois de acomodados toda a claque e criadas condições para que pudessem ver o jogo do lado dos azuis e brancos.