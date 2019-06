Um cartaz à beira da estrada. Ronaldo para autocarro para abraçar Eduardo

O vídeo tornou-se viral e já chegou à imprensa internacional. CR7 estava a partir de autocarro do Estádio do Bessa, no Porto, com a equipa da seleção nacional, depois do treino de preparação para a final da Liga das Nações, quando viu uma criança com um cartaz na mão. Dizia: "Cristiano dá-me um abraço". E Cristiano deu.

Ronaldo pediu para o motorista parar o veículo e deixou a criança entrar no autocarro para que o abraçasse. As imagens do momento - e o vídeo (feito por um familiar da criança) - foram partilhadas no Facebook por Tiago Velhos, que terá ajudado o pequeno Eduardo a cumprir o desejo do seu 11º aniversário.

"Foi um dia especial que nunca vou esquecer, ficou provado que não existe impossíveis (...) foi um momento especial para o Eduardo que bem merece pelo ser humano que ele é, podia e tive oportunidade de tirar foto com o melhor do mundo, mas não, este era o momento do Eduardo, agradeço a quem o proporcionou o meu muito obrigado do fundo do coração", escreveu o treinador do Futebol Clube de Marinhas.

Eduardo Moreira é natural de S. Romão do Coronado e é portador de uma doença rara, denominada de enxerto do hospedeiro, uma patologia que afeta a imunidade dos órgãos e para a qual não existe cura, segundo o jornal Notícias da Trofa.

Veja o vídeo que foi partilhado várias vezes nas redes sociais: