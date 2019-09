UEFA anuncia VAR na Liga Europa já esta época

O Comité Executivo da UEFA reunida esta terça-feira em Ljubljana, capital da Eslovénia, decidiu que a tecnologia de videoárbitro (VAR) vai ser utilizada a partir da fase a eliminar da Liga Europa na presente temporada, seguindo assim o exemplo da Liga dos Campeões, que já a utiliza desde a fase de grupos.

FC Porto, Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães são as quatro equipas portuguesas inseridas na segunda competição mais importante da UEFA que vão poder usufruir da tecnologia em fevereiro, caso avancem para os 16 avos-de-final. O VAR será também utilizado em duas competições femininas: o Europeu de 2021 e na final da Liga dos Campeões de 2020.

O organismo que rege o futebol europeu emitiu ainda uma recomendação às suas federações para que não disputem encontros em países nos quais existam restrições às mulheres no acesso aos estádios de futebol.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nova competição de clubes arranca em 2021

Outras das decisões conhecidas, prende-se com o início de uma nova competição europeia de clubes, que vai chamar-se Europa Conference League. Esta nova prova deverá ser disputada por 32 clubes de países com menor representatividade no futebol europeu e vai arrancar na temporada 2021/22, sendo semelhante à Europa, pois terá 141 jogos, distribuídos por 15 jornadas que serão jogadas à quinta-feira. O vencedor desta nova competição garantirá a presença na Liga Europa do ano seguinte.

Segundo a UEFA, será ainda jogada uma fase a eliminar adicional, disputada antes dos oitavos de final, entre as equipas classificadas no segundo lugar de cada grupo e os terceiros classificados dos grupos da Liga Europa.

Aumento da Liga das Nações

No que diz respeito ao primeiro escalão da Liga das Nações, a UEFA decidiu que passará a ser disputado por 16 seleções, mais quatro do que as disputaram a primeira edição, ganha por Portugal.

Assim sendo, Alemanha, Croácia, Islândia e Polónia, que tinha descido à Liga B, se vão manter-se na liga principal. O sorteio da próxima edição vai realizar-se a 3 de março de 2020, em Amesterdão, na Holanda.