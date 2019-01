Turcos dizem que Adrien Silva está a caminho do Fenerbahçe

O futuro imediato de Adrien Silva deverá passar pelo futebol turco. De acordo com o jornal Fanatik, o médio internacional português ex-Sporting está muito próximo de assinar pelo Fenerbahçe, atual penúltimo classificado do campeonato turco, um dos clubes históricos do país que vive atualmente uma crise de resultados.

Segundo o Fanatik, o Fenerbahçe quer garantir o empréstimo de Adrien junto do Leicester até ao final da época, e o treinador do clube inglês já terá dado luz verde á transferência. Adrien rumou à Premier League no verão de 2007, mas como se registou um atraso na sua inscrição, o médio esteve impedido de jogar até janeiro de 2018. No Leicester, contudo, Adrien nunca se conseguiu impor e esta época é raramente utilizado pelo treinador Claude Puel.

Chegou a ser noticiado que o Sporting tinha interesse no regresso do médio a Alvalade, mas a realidade financeira foi um entrave para que esse sonho se tornasse realidade. Assim, o Fenerbahçe surge agora como uma forte possibilidade, algo que a confirmar-se vai permitir que Adrien se reencontre com Slimani, avançado argelino que brilhou no Sporting e que se encontra cedido ao emblema turco igualmente pelo Leicester.