Tudo acontece ao Sporting. Max esquecido na foto e Jovane com camisola de Plata

Rio Ave volta a expôr as feridas de um Sporting ainda mais no fundo do poço

Na noite em que o Sporting perdeu em casa com o Rio Ave na estreia na Taça da Liga (1-2), o resultado não foi a única nota negativa no que se passou no relvado do Estádio José Alvalade.

Ainda antes do apito inicial de Manuel Mota, o jovem guarda-redes Luís Maximiano, em estreia oficial pela equipa principal dos leões, chegou atrasado à habitual fotografia de equipa antes do jogo, que foi tirada com apenas dez elementos. A falha acabou por ser corrigida apenas parcialmente, com o guardião a ser fotografado ainda a colocar as luvas e de cabeça para baixo.

Outro momento insólito ocorreu aos 74 minutos, quando Luiz Phellype e Jovane Cabral se preparavam para ser lançados por Leonel Pontes. No entanto, o extremo cabo-verdiano encaminhava-se para a linha de meio-campo, a fim de se proceder à substituição, quando alguém reparou que ele trazia vestida a camisola de Gonzalo Plata. A confusão atrasou a substituição e Jovane só entrou em campo aos 84 minutos, nove depois do ponta de lança brasileiro, que ontem regressou aos relvados após paragem por lesão.