Tsitsipas é o primeiro finalista do Estoril Open

VÍDEO. O ponto espetacular de Monfils no Estoril Open que promete correr mundo

A lei do mais forte. Depois de duas horas e 18 minutos de muito e bom ténis, Stefanos Tsitsipas (nº.10 ATP) bateu David Goffin pelos parciais de 3-6, 6-4 e 6-4 e tornou-se no primeiro finalista da quinta edição do Estoril Ope.

Tsitsipas, que no ano passado alcançou as meias-finais no Estoril, perdendo para o campeão João Sousa, vai defrontar na final o vencedor da segunda meia-final, entre Alejandro Davidovich e Pablo Cuevas.

Ainda o grego estava em campo e já o nome dele saía em sorteio no caminho de João Sousa no Masters de Madrid. O número um português vindo de uma derrota na segunda ronda do Estoril Open tanto em singulares como em pares, vai defrontar um qualifier na primeira ronda e em caso de triunfo encara depois o grego Stefanos Tsitsipas.