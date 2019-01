Troféus que ajudam a contar a rivalidade entre Sporting e FC Porto

Entre 230 jogos e quase 100 anos de clássicos entre Sporting e FC Porto, há muitas histórias para contar, multiplicam-se protagonistas destacados e acumulam-se troféus, de um lado e de outro, que simbolizam uma das grandes rivalidades do futebol português.

Duelos diretos em finais de competições (Taça, Supertaça e antigo Campeonato de Portugal), por exemplo, foram 11 entre Sporting e FC Porto, desde 1922 - ano em que ambas as equipas disputaram o primeiro troféu oficial do futebol nacional, na final do Campeonato de Portugal, conquistado pelos portistas.

Mas há campeonatos disputados taco a taco, jogos com goleadas históricas, vinganças saborosas de parte a parte, jogadores "roubados" ao rival, enfim, um sem número de episódios a apimentar a enciclopédia destes clássicos entre dragões e leões.

Para lançar o jogo deste sábado, em Alvalade - o 231.º confronto entre os dois clubes - o DN pediu aos Museus de Sporting e FC Porto que elegessem um objeto das respetivas coleções com especial significado na história do clássico. Curiosamente, tanto num caso como noutro, as escolhas acabaram por recair em troféus que resgatam memórias e proezas da última década do século passado, os anos 1990.

Aqui ficam as escolhas de leões e dragões:

Sporting - Supertaça de 1996

Esta foi uma Supertaça que começou a ser discutida em agosto de 1995, em Alvalade, e só foi decidida em abril de 1996, em Paris, numa finalíssima que pela primeira vez levou a decisão do troféu para lá das fronteiras nacionais.

Depois de um empate a zero em Alvalade e de outra igualdade a 2-2 nas Antas, numa altura em que a Supertaça se disputava a duas mãos, a decisão do troféu ficou marcada para a capital francesa, onde a 30 de abril o Sporting bateu o FC Porto por 3-0, perante os emigrantes que recheavam as bancadas do Parque dos Príncipes.

"É um troféu especial por ter sido decidido junto da comunidade portuguesa em França, num terceiro jogo, já em 1996, de uma Supertaça que dizia respeito ainda à época 1994/95. Foi a primeira Supertaça no estrangeiro e foi superiormente conquistada pelo Sporting, com dois golos do Sá Pinto e um do Carlos Xavier", justifica Miguel Pereira, técnico superior do Museu Sporting.

O troféu, que "pode ser visto na área do museu dedicado ao futebol profissional, na categoria das Supertaças", teve a particularidade ainda de ser conquistado numa altura em que o Sporting era treinado por Otávio Machado, que também passou pelo rival enquanto jogador e treinador, contra uma equipa do FC Porto que então era orientada pelo inglês Bobby Robson, que passara por Alvalade.

FC Porto - Taças do Penta (1995-1999)

Do lado portista, a escolha recaiu não especificamente num troféu, mas nas taças de campeão nacional que simbolizam o histórico pentacampeonato do FC Porto, um feito inédito no futebol português que esta época comemora 20 anos.



"O FC Porto orgulha-se de ter vários momentos com significado histórico para celebrar no contexto da rivalidade com os seus adversários, mas o facto de se tratar de um feito único no futebol português e de este ser ano o do 20.º aniversário leva-nos a escolher o penta", explica Jorge Maurício, diretor de programação do Museu FC Porto.

Dessas cinco taças de campeão, entre 1994/95 e 1998/99, a primeira e a última têm especial significado no universo dos clássicos entre leões e dragões. "Na primeira época do penta, em 1994/95, fomos campeões à 31.ª jornada, a três do fim, em Alvalade, com um golo do Domingos. No último desses cinco títulos, em 1998/99, na penúltima jornada, entrámos em Alvalade já campeões depois de um empate do Boavista, na véspera, ter confirmado matematicamente o título", recorda Jorge Maurício.

Para acrescentar condimentos ao contexto da rivalidade, acrescente-se que o penta portista começou a ganhar forma numa época em que o FC Porto era treinado por Bobby Robson, que confirmou assim em Alvalade o primeiro título de campeão no futebol português.

Revisitada a rivalidade histórica, resta esperar para ver se o clássico deste sábado consegue ganhar direito a algum espaço privilegiado nos museus de Sporting e FC Porto.