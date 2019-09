Troféu The Best da FIFA: Ronaldo entre os três nomeados finais

Troféu The Best da FIFA: Santos e Ronaldo nomeados para melhores do mundo

The Best

Estão definidos os três nomeados a vencer o prémio The Best da FIFA, troféu que todos os anos distingue o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo (Juventus) vai discutir o prémio com Lionel Messi (Barcelona) e Virgil van Dijk (Liverpool). O nome do vencedor que irá suceder a Luka Modric será anunciado na gala que se realiza no dia 23 de setembro.

Os três nomeados para melhor treinador de futebol masculino:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As três nomeadas para melhor jogadora:

Os três nomeados para melhor treinador de futebol feminino:

Os três nomeados para melhor guarda-redes (masculino):

As três nomeadas para melhor guarda-redes (feminino):

Os três nomeados para melhor golo (troféu Puskas):