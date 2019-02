Trinta anos depois, heróis de Riade juntaram-se na Cidade do Futebol

Em cima: António Gonçalves (técnico de equipamentos), Bizarro, Brassard, Paulo Madeira, Valido, Alexandre Pais do Amaral (vice-presidente FPF), António Pimenta (Diretor FPF), Pedro Mousinho (secretário técnico), José Catoja (enfermeiro), Morgado, Paulo Sousa, Jorge Couto e Carlos Queiroz (selecionador nacional sub-20). Em baixo: Paulo Alves, Tozé (capitão de equipa), Amaral, João Vieira Pinto, Abel, Hélio e Filipe Ramos.

No próximo domingo, dia 3 de março, celebram-se os 30 anos da vitória de Portugal no Mundial de sub-20, realizado em Riade, na Arábia Saudita. Esta quinta-feira, grande parte da comitiva que trouxe a taça para solo nacional juntou-se na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os jogadores e os membros da equipa técnica recordaram as histórias da grande vitória nacional, e até Carlos Queiroz, selecionador da equipa na altura, deu uma palestra motivacional a lembrar os velhos tempos. Até foi ensaiado o grito de guerra do grupo em 1989, que era hábito antes da subida ao relvado.

O grupo que fez despoletar a chamada Geração de Ouro realizou um pequeno jogo na Cidade de Futebol, e usou camisolas inspiradas nas de há 30 anos.

Em dia de homenagem, os antigos craques almoçaram juntos e tiveram ainda a companhia do atual selecionador nacional, Fernando Santos.