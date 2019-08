Três tomba-gigantes na segunda fase da Taça da Liga

Todos as finais e os vencedores da Taça da Liga (com vídeos)

Casa Pia, Penafiel e Sp. Covilhã, da II Liga, foram os grandes protagonistas da segunda fase da Taça da Liga, ao carimbar o apuramento para a fase de grupos da prova às custas dos primodivisionários Boavista, Tondela e Famalicão, respetivamente.

Em Mafra, Martim Maia fez o primeiro golo para os gansos, que dilataram a vantagem por Wilson Kenidy, batendo os axadrezados por 2-0.

No Estádio Municipal 25 de abril, coube ao veterano avançado Pires, 38 anos, marcar o golo solitário que colocou o Penafiel na fase seguinte.

Ainda assim, a maior surpresa ocorreu em Vila Nova de Famalicão, onde os homens da casa não só foram surpreendidos como perderam por dois golos de diferença. Contra a corrente de jogo, Jean Batista inaugurou o marcador, aos 29 minutos, e Silva aumentou a contagem quatro minutos depois.

Mais naturais foram os triunfos do Marítimo no terreno do Leixões (1-2), do Portimonense sobre a Académica (2-0) e a goleada do Rio Ave à Oliveirense (6-1). Já o Paços de Ferreira necessitou do desempate por grandes penalidades para eliminar o Estoril, após 1-1 no final dos 90 minutos.

Quem também precisou do desempate por penáltis foi o Desp. Chaves, que eliminou o Nacional na Choupana depois de um empate a dois aquando do apito final de um jogo entre equipas da II Liga.

Já com cheirinho a I Liga foram os triunfos do Vitória de Setúbal sobre o Moreirense no Bonfim (1-0), do Santa Clara sobre o Belenenses SAD no Jamor (0-1) e do Gil Vicente sobre o Desp. Aves em Barcelos (3-2).

A ronda fica completa na segunda-feira (19.45) com a visita do V. Guimarães ao Feirense.

Recorde-se que Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga têm presença assegurada na fase de grupos em virtude de terem terminado a época anterior nas primeiras quatro posições da I Liga.