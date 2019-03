Super Ronaldo elimina Atlético e humilha o Real Madrid

Épico! Cristiano Ronaldo entrou esta quarta-feira para a história da Juventus e da Liga dos Campeões. A estrela portuguesa marcou os três golos com que a Vecchia Signora deu a volta à eliminatória com o Atlético de Madrid, depois de ter perdido a primeira mão em Espanha por 2-0, mas o hat-trick que tornou mágica a noite de Turim colocou CR7 no topo da lista de jogadores que mais vezes fizeram três golos num só jogo da Champions, igualando Messi com oito.

Mas, por outro lado, Ronaldo conseguiu algo inédito. No mesmo jogo derrotou duas equipas, o Atlético de Madrid, claro e o... Real Madrid. Porquê? Basta lembrar que os merengues foram eliminados nestes oitavos-de-final da Liga dos Campeões, pelo Ajax, algo que nas nove épocas em que CR7 esteve no Santiago Bernabéu apenas aconteceu na primeira temporada (2009/10). A crise que irrompeu no Real Madrid, tem muito a marca da estrela portuguesa, afinal os adeptos não param de suspirar por ele.

A história desta noite de 12 de março de 2019 começou a ser escrita com alguma ansiedade por parte dos jogadores da Juventus e um golo bem anulado a Chiellini, por ter sido antecedido de falta de Ronaldo sobre o guarda-redes Jan Oblak. Mas era o aviso para o pesadelo que os colchoneros iam viver.

Aos 27 minutos, um cruzamento teleguiado de Bernardeschi foi para o segundo poste, onde apareceu Ronaldo a ganhar de cabeça a Diego Godin. Estava feito o primeiro golo da partida, a festa rebentava nas bancada e a esperança crescia entre os italianos, afinal o sonho era possível.

O intervalo chegava com a diferença mínima no resultado, mas eram precisos mais dois golos para consumar a reviravolta. E eis que logo aos 48 minutos o outro português em campo, João Cancelo tirou um cruzamento tenso à medida da cabeça de Ronaldo, que saltou mais que Godin (o uruguaio viveu um pesadelo!) com a bola a ser defendida por Oblak.

O árbitro holandês Björn Kuipers deu logo sinal que a bola tinha entrado na baliza do Atlético, depois de a tecnologia da linha de golo lhe ter dado indicação para o relógio que trazia no pulso. Ronaldo e os companheiros de equipa ficaram em êxtase e as bancadas "quase vieram abaixo". A eliminatória estava, finalmente, empatada...

Mas o show de Ronaldo ainda não tinha acabado. Quando todos já pensavam que o jogo ia para prolongamento, eis que Bernardeschi é derrubado na grande área por Ángel Correa. Penálti, pois claro. Cristiano Ronaldo tinha a oportunidade de fechar a noite de sonho com o seu hat-trick... Bem dito, bem feito. 3-0 para a Juventus e apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões garantido.

No fundo, Ronaldo repetiu uma história que já tinha sido contada por ele em 2015/16 ao serviço do Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, nos quartos-de-final da Champions. A vítima na altura foram os alemães do Wolfsburgo, que tinham vencido por 2-0 na primeira mão e depois foram dizimados por três golos de CR7.

O Atlético de Madrid deixa a Champions por causa da estrela portuguesa. Foi o quarto hat-trick que sofreram de Ronaldo, que faz dos colchoneros a sua segunda vítima preferida, pois já são 25 os golos que lhes marcou, mais só ao Sevilha (27). Nos festejos do apuramento, CR7 parece responder a um gesto de Diego Simeone, treinador do Atlético, na partida da primeira mão.

A história de CR7 vai continuar nos quartos-de-final, o objetivo é, claro, conquistar a sua quarta Liga dos Campeões consecutiva. Se o conseguir, bem que os dirigentes da Juventus lhe podem erguer uma estátua, afinal a Vecchia Signora não é campeã europeia desde 1995/96.