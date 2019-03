Treino aberto com Salvio e Seferovic a trabalhar no relvado

O Benfica realizou esta quarta-feira um treino aberto ao público no centro de treinos do Seixal no qual foi possível verificar que Salvio e Seferovic estão na fase final da recuperação das respetivas lesões.

Os dois jogadores iniciaram a sessão no ginásio, tendo depois estado no relvado onde realizaram corrida e trabalho específico. Entre os ausentes do treino estiveram Gabriel que fez trabalho de gestão de esforço no ginásio, onde estiveram também Jardel, Germán Conti, Ebuehi e Fejsa. O sérvio está convocado para a seleção da Sérvia, mas só se irá juntar à equipa na sexta-feira, mantendo-se no Seixal a recuperar de problemas físicos.

Sem Rafa Silva, Pizzi, Rúben Dias, João Félix, Florentino Luís, Gedson, Jota, Vlachodimos, Samaris e Zivkovic, que se encontram nas seleções, o treinador Bruno Lage recorreu a 13 jogadores da equipa B, entre os quais Adel Taraabt.

Estiveram cerca de mil pessoas nas bancadas do campo principal do Caixa Futebol Campus para assistir a uma sessão de treino que durou pouco mais de uma hora e que, pela primeira vez na era Bruno Lage, foi aberta ao público.