Treinador do Dínamo preparou jogo com o Benfica com ajuda de Niko Kovac

Nenad Bjelica, treinador do Dínamo Zagreb, agradeceu esta quarta-feira "a ajuda" de Niko Kovac, técnico do Bayern Munique, as informações que lhe deu sobre o Benfica, que irá defrontar esta quinta-feira (17.55 horas) no Estádio Maksimir, em jogo dos oitavos-de-final da Liga Europa.

"Queria agradecer a ajuda ao Niko Kovac, ele ajudou-me muito com as informações que me deu. Não vou dizer aquilo que falámos, mas foi importante", disse, numa referência ao seu compatriota que na Liga dos Campeões teve a oportunidade de defrontar por duas vezes o Benfica, que ainda era treinado por Rui Vitória.

O técnico do Dínamo mostrou ainda que tem um conhecimento profundo sobre a equipa portuguesa: "O Benfica está a fazer alterações e a rodar jogadores, mas vimos os últimos jogos da equipa, por isso conhecemos bem todos eles."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Bjelica admitiu no entanto que o" Benfica é o favorito para passar a eliminatória", mas deixou claro que a sua equipa "tem hipóteses". "Acreditamos que com máxima concentração, podemos ganhar o jogo", disse, sublinhando que "o Benfica é a equipa mais forte que o Dínamo que já defrontou até ao momento".

Ainda assim assegurou que não irá mudar a tática da sua equipa: "Vamos encontrar um adversário que está em boa forma, tem um bom treinador, com excelente equipa, mas acho que podemos ser melhores, se estivermos concentrados."