"Talento para desenvolver". Treinador do Atl. Madrid comenta contratação de João Félix

Questionado em entrevista à Fox Sports sobre a contratação de João Félix, o treinador do Atlético Madrid assumiu interesse no jogador, que considera encaixar no perfil do clube, mas não se alongou muito.

"Estamos a trabalhar nisso, é uma das opções. O Atlético de Madrid, historicamente, compra jogadores para os desenvolver, como Oblak, Giménez, Griezmann... Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias", afirmou Diego Simeone, que procura um substituto para o francês Antoine Griezmann, que já anunciou que vai deixar o clube no mercado de verão.

"É um momento de transição difícil, mas com grande entusiasmo. É um desafio contínuo. Queremos um Atlético competitivo como até agora. São sete anos e meio, em segundo, terceiro, primeiro, segundo ... Não é fácil. A renovação que começou no ano passado, quando saíram Fernando Torres, Gabi, agora Juanfran, referências e que deram a vida, que o fizeram maravilhosamente bem. Fomos preparando Oblak, Saúl e Giménez. Se João Félix e outros vierem temos que nos renovar. Nos treinos vamos ver para onde eles chegam. É claro que o desafio deste ano é um dos mais complexos desde que chegamos ao clube", acrescentou o argentino.

O Atlético Madrid aceitou bater a cláusula de rescisão de João Félix com o Benfica, cifrada em 120 milhões de euros. O internacional português foi apanhado na noite desta segunda-feira em Madrid, à saída de um restaurante da capital espanhola, onde jantava com o empresário Jorge Mendes.