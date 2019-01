Treinador compara Santa Clara a Rocky Balboa no duelo com o Benfica

João Henriques, treinador do Santa Clara, fez esta quinta-feira uma analogia com o filme Rocky IV, um dos mais populares de meados da década de 1980, para lançar o jogo desta sexta-feira (19.00 horas) com o Benfica, no Estádio de São Miguel, para a 17.ª jornada da I Liga, a última da primeira volta.

O técnico dos açorianos utilizou esse filme para evocar as diferenças existentes entre as duas equipas, pois em Rocky IV, o veterano e já retirado pugilista Rocky Balboa, protagonizado por Sylvester Stallone, desafia o russo Ivan Drago para um duelo em Moscovo, sendo que o filme mostra a forma sofisticada como Drago se treina, enquanto Rocky se prepara de forma rudimentar na Sibéria.

O Santa Clara não está propriamente na Sibéria, mas João Henriques aproveitou o momento para lamentar as condições em que preparou o jogo com o Benfica, que está a criar um enorme entusiasmo na ilha de São Miguel. "Costumamos fazer um paralelismo com o filme Rocky IV, nós somos o Rocky Balboa e o Benfica é somo o Ivan Drago com todas as condições e poderio", começou por dizer numa conferência de imprensa inédita realizada no Mercado da Graça, em Ponta Delgada.

O técnico explicou depois o que pretendia transmitir. "Temos de fazer da nossa união a nossa força para combater a diferença de condições. Não temos condições para jogar na I Liga, a administração trabalha ao máximo para as melhorar, mas há ainda muito trabalho pela frente", começou por dizer para de imediato dar um exemplo: "O Benfica queixa-se que não tem o Jonas, mas ontem não treinámos no estádio porque havia um corta-mato escolar à tarde, e a nível de logística isso não nos permitia treinar lá de manhã. Tivemos de andar à procura de um campo para treinar."

E, nesse contexto, voltou a utilizar uma analogia: "Isto é como uma orquestra. Podemos ter grandes músicos e um grande maestro, mas sem instrumentos, não se toca."

Mas está enganado quem pensa que, com tantos problemas, o Santa Clara vai entrar diminuído para o jogo com o Benfica. "O Santa Clara está onde merece. Apesar das dificuldades correspondemos com empenho, organização, e um grupo muito unido em prol deste projeto. É pena que não exista o mesmo empenho de todas as partes", atirou em jeito de crítica.

"O Benfica pode estar menos bem, mas depois da saída de Rui Vitória fizeram três pontos com uma exibição convincente com o Rio Ave. Esperamos um Benfica muito forte porque tem muita qualidade individual e coletiva", reforçou João Henriques, lembrando os jogos que a sua equipa já realizou com os outros candidatos ao título: "Com o Sp. Braga conseguimos empatar, fizemos bons jogos com o FC Porto e Sporting, por isso esperamos que desta vez a exibição corresponda à conquista de pontos. Não por ser o Benfica, mas porque precisamos de somar os pontos em casa."