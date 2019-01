Tragédia de Hillsborough. 30 anos depois começa julgamento de polícia responsável pela segurança

Quase 30 anos após a morte de 96 pessoas em Sheffield (Inglaterra) antes do jogo entre o Liverpool e o Nottingham Forest, para as meias-finais da Taça de Inglaterra, começa esta segunda-feira o julgamento do oficial da polícia que liderava a operação de segurança no estádio de Hillsborough nesse dia: David Duckenfield, acusado de homicídio por negligência grosseiro.

Duckenfield tinha sido promovido ao posto de superintendente-chefe quando assumiu o comando das operações de segurança para aquele jogo disputado a 15 de abril de 1989. Agora, é acusado de ter falhado no dever de cuidar da segurança dos espetadores, principalmente dos adeptos do Liverpool que foram colocados numa zona do estádio que estava superlotada.

Nesse dia tentaram entrar no recinto 54 mil pessoas, 24 mil deles adeptos do Liverpool que como não tinham lugar no espaço que lhes tinha sido atribuído e começaram a empurrar-se até que a vedação cedeu com pessoas a serem esmagadas. As investigações que se sucederam apontaram ainda o mau estado de conservação do estádio e o não cumprimento das normas mínimas de segurança como causas da tragédia que além das 96 mortes provocou 766 feridos.

De acordo com o diário inglês The Guardian Graham Mackrell, o secretário do Sheffield Wednesday e o oficial de segurança do clube na altura também vai ser julgado com a acusação de não ter cumprido as suas funções no que diz respeito à segurança relacionada com a utilização de torniquetes para controlar a entradas de adeptos, o que foi uma violação do certificado de segurança do clube prevista na Lei de Segurança do Desporto de 1975. Também responde pela falta de planos de contingência para lidar com grandes concentrações de pessoas.

O julgamento deverá durar quatro meses terminando em maio o que fará com que ainda existam sessões a 15 de abril quando se assinalará o 30.º aniversário da tragédia. As acusações a Duckenfield e Mackrell foram conhecidas em junho de 2017 e basearam-se na investigação efetuada por um painel independente que foi nomeado em 2009, no 20.º aniversário da tragédia.

Nas audiências prévias ao julgamento os dois acusados disseram estar inocentes. A pena máxima por homicídio doloso por negligência grosseira, se Duckenfield for condenada, é prisão perpétua. Mackrell enfrenta uma condenação a dois anos de prisão e uma multa com valor a estabelecer em tribunal.