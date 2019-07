Tour: Parte final da antepenúltima etapa anulada devido à queda de granizo

De acordo com a organização do Tour, os tempos finais da etapa serão os da passagem pela contagem de montanha de categoria especial, onde o primeiro a passar foi o colombiano Egan Bernal (INEOS), que deverá ser também o novo líder da classificação.

O site oficial da prova informa que o camisola amarela, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que tinha 1.30 minutos de avanço sobre Bernal, segundo classificado à partida para a tirada desta sexta-feira, passou naquele ponto com 2.07 de atraso.

A 19.ª etapa ficou também marcada pelo abandono do francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), vítima de problemas físicos quando lutava por um lugar no pódio. Pinot partiu para a tirada entre Saint-Jean-de-Maurienne e Tinges, na extensão de 126,5 quilómetros, na quinta posição da classificação geral, a 1.50 minutos do líder, o compatriota Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), mas a apenas 15 segundos do britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro classificado.

O ciclista francês, que foi assistido várias vezes na região da coxa esquerda, já estava a quase três minutos do grupo do camisola amarela quando desistiu, numa altura em que ainda faltava enfrentar as principais dificuldades da tirada de alta montanha, nos Alpes franceses.