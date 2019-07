Tour: Ewan vence 16.ª etapa ao sprint e Alaphilippe mantém vantagem

De Agostinho no Alpe d'Huez à amarela de Acácio da Silva. Os portugueses que venceram etapas no Tour

Ewan somou o segundo triunfo na 106.ª edição do Tour, depois de ter vencido a 11.ª tirada, igualando os feitos de Alaphilippe e do britânico Simon Yates (Michelton-Scott).

Após o segundo dia de descanso da prova, o australiano completou os 177 quilómetros da etapa em 3:57.08 horas, impondo-se ao sprint ao italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), ao holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e ao eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), segundo, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Na classificação geral, Alaphilippe manteve a camisola amarela, assim como as diferenças para os principais perseguidores, casos do britânico Geraint Thomas (INEOS), segundo classificado, a 1.35 minutos, do holandês Steven Kruiswijk (Jumbo-Visma), terceiro, a 1.47, e do francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), quarto, a 1.50.

Na quarta-feira, o pelotão da Grande Boucle vai percorrer os 200 quilómetros da 17.ª etapa, entre Pont du Gard e Gap, numa tirada com duas contagens do prémio de montanha, uma de quarta e uma de terceira categoria, a menos de 10 quilómetros da meta.

- Classificação da etapa:

1. Caleb Ewan, Aus (Lotto), 3:57.08 horas

2. Elia Viviani, Ita (Deceunick-Quickstep), m.t.

3. Dylan Groenewegen, Hol (Jumbo-Visma), m.t.

4. Peter Sagan, Svq (Bora hansgrohe), m.t

5. Niccoló Bonifazio, Ita (Direct Energie) , m.t.

6. Michal Matthews, Aus (Sunweb), m.t.

7. Matteo Trentin, Ita (Mitchelson Scott), m.t.

8. Jasper Stuyven, Hol (Trek-Segafredo), m.t.

9. Alexander Kristoff, Din (UAE Emirates), m.t.

10. Andrea Pasqualon, Ita (Wanty), m.t.

(...)

59. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 38 segundos

100. José Gonçalves, Por (Katusha-Alpecin), a 2.00

143. Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 5.43.

- Classificação geral individual:

1. Julian Alaphilippe, Fra (Deceuninck-Quick Step), 61:00.22 horas.

2. Geraint Thomas, GB (INEOS), a 1.35 minutos

3. Steven Kruiswijk, Hol (Jumbo-Visma), a 1.47.

4. Thibaut Pinot, Fra (Groupama-FDJ), 1.50.

5. Egan Bernal, Col (INEOS), a 2.02.

6. Emmanuel Buchmann, Ale (BORA-hansgrohe), a 2.14.

7. Mikel Landa, Esp (Movistar), a 4.54.

8. Alejandro Valverde, Esp (Movistar), a 5.00.

9. Rigoberto Urán, Col (Education First), a 5.33.

10. Richie Porte, Aus (Trek Segafredo), a 6.30.

(...)

58. Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 1:25.44 horas.

92. Nelson Oliveira, Por (Movistar), a 2:00.55.

125. José Gonçalves, Por (Katusha-Alpecin), a 2:33.50.