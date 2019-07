Tour: Candidato à vitória final abandona devido a problemas físicos

Alaphilippe reforça liderança no triunfo de Pinot

Pinot partiu para a tirada entre Saint-Jean-de-Maurienne e Tinges, na extensão de 126,5 quilómetros, na quinta posição da classificação geral, a 1.50 minutos do líder, o compatriota Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), mas a apenas 15 segundos do britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro classificado.

O ciclista francês, que foi assistido várias vezes na região da coxa esquerda, já estava a quase três minutos do grupo do camisola amarela quando desistiu, numa altura em que ainda faltava enfrentar as principais dificuldades da tirada de alta montanha, nos Alpes franceses.