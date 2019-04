Tottenham vence Manchester City com golo sul-coreano

O Tottenham venceu esta terça-feira o Manchester City por 1-0, naquele que foi o primeiro jogo da Liga dos Campeões disputado no novo estádio dos spurs.

Valeu um golo do sul-coreano Heung-Min Son aos 78 minutos para dar vantagem aos londrinos neste duelo inglês dos quartos-de-final.

A noite correu mal à equipa de Pep Guardiola, que para este jogo se viu privado de Bernardo Silva, que sofreu uma lesão muscular, e logo aos 13 minutos viu o argentino Sergio Agüero desperdiçar um penálti, permitindo a defesa de Hugo Lloris.

Este foi o quarto penálti que o avançado do City em jogos da Liga dos Campeões, sendo apenas superado neste registo negativo pelo francês Thierry Henry, que contabilizou cinco durante a sua carreira.

Com o jogo bastante equilibrado, os adeptos do Tottenham e o seu treinador Mauricio Pochettino terão levado as mãos à cabeça quando, aos 58 minutos, Harry Kane se lesionou num lance com Fernandinho. O goleador dos spurs teve mesmo de ser substituído por Lucas Moura e no final da partida o técnico admitiu mesmo que o avançado "talvez não jogue mais esta época".

Até que aos 78 minutos, um passe fantástico do dinamarquês Christian Eriksson isolou Heung-Min Son, que inicialmente controlou mal a bola, mas lá acabou por bater Ederson Moraes, que ficou a queixar-se de o avançado sul-coreano ter dominado a bola já fora do terreno de jogo.

Guardiola colocou depois em campo Leroy Sané e Kevin De Bruyne, na tentativa de chegar ao empate, mas acabou por não conseguir. O Manchester City terá agora a complicada missão de dar a volta à desvantagem de 0-1, em casa, dentro de uma semana. E a verdade é que foi já em 1970 (com o Schalke) a última vez que os citizens conseguiram virar uma eliminatória depois de perderem por este resultado fora de casa.

Já o Tottenham apenas foi eliminado em duas das 19 eliminatórias em que venceu em casa por 1-0 na primeira mão das provas europeias: foi em 1963 com o Manchester United e em 1999 com o Kaiserslautern.