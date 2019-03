Tottenham inaugurou o estádio após quatro anos de espera

465 milhões de euros e quatro anos depois, eis o novo estádio do Tottenham

O Tottenham inaugurou este domingo o seu novo estádio, em Londres, num jogo da sua equipa de sub-19 com a do Southampton, que terminou com triunfo dos spurs por 3-1.

Este era um momento há muito aguardado pelos adeptos do clube londrino, uma vez que o Tottenham Hotspur Stadium, com capacidade para 62 062 espectadores custou 465 milhões de euros, demorou quatro anos a ser construído.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este primeiro jogo no novo recinto contou com a presença de Mauricio Pochettino, treinador da equipa principal dos spurs, que assegurou tratar-se de "um dos melhores estádios do mundo".

O primeiro jogo da equipa principal está agendado para o dia 3 de abril, quando o Tottenham receber o Crystal Palace, em jogo da Premier League. "Acho que tenho o mesmo sentimento quando deixámos o White Hart Lane [o antigo estádio]. Nesse dia, chorámos. Agora, no primeiro dia aqui sentimos a mesma emoção, afinal trata-se de um sonho tornado realidade", acrescentou Pochettino, que agradeceu ao proprietário do clube, Daniel Levy, por ter "tornado este sonho possível". O Tottenham irá finalmente deixar de jogar em Wembley, transferindo-se desde já para a sua nova casa.

Para já, o jovem J'Neil Bennett, de 17 anos, entrou para a história da nova casa dos spurs por ter marcado o primeiro golo de sempre, com um remate cruzado, bem à imagem das estrelas Harry Kane e Christian Eriksen.