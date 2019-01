Tottenham consolida 3.º lugar com golo no último suspiro

O Tottenham consolidou este domingo o terceiro lugar da Premier League ao vencer o Fulham, em Londres, por 2-1, graças a um golo no último minuto do tempo extra apontado pelo jovem Harry Winks.

A equipa da casa, treinada por Claudio Ranieri, até começou melhor e colocou-se em vantagem beneficiando de um autogolo do avançado espanhol Fernando Llorente.

Foi já na segunda parte que Dele Ali conseguiu o empate que relançou o Tottenham na procura do triunfo que acabaria por acontecer no último suspiro da partida.

A equipa de Mauricio Pocchettino voltou assim às vitórias no campeonato, depois de na ronda anterior ter perdido em casa com o Manchester United, e aproveitou da melhor forma a derrota do Chelsea frente ao Arsenal para cimentar o terceiro lugar, agora com mais quatro pontos do que os blues.

Já o Fulham mantém-se no penúltimo lugar, com um preocupante atraso de sete pontos em relação à primeira equipa acima da zona de despromoção.

Resultados da 23.ª jornada

Wolverhampton-Leicester, 4-3

Bournemouth-West Ham, 2-0

Liverpool-Crystal Palace, 4-3

Manchester United-Brighton, 2-1

Newcastle-Cardiff, 3-0

Southampton-Everton, 2-1

Watford-Burnley, 0-0

Arsenal-Chelsea, 2-0

Huddersfield-Manchester City, 0-3

Fulham-Tottenham, 1-2

