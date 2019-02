O FC Porto tenta esta sexta-feira (21.15) em Tondela segurar a liderança antes do clássico com o Benfica agendado para o dia 2 de março. Danilo, Marega, Aboubakar, Soares e Militão são baixas de peso na equipa de Sérgio Conceição, que em caso de vitória fica à condição com quatro pontos de vantagem sobre os encarnados, que só jogam na segunda-feira.