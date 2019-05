Tondela e Desportivo de Chaves decidem permanência na I Liga

O penúltimo encontro do campeonato da época 2018/19 está marcado para as 17:30, em Tondela, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

As duas equipas chegam ao derradeiro embate com os mesmos 32 pontos, mas o Desportivo de Chaves tem vantagem no confronto direto - o primeiro critério de desempate -, uma vez que venceu na primeira volta na receção ao Tondela, por 2-1, com golos de André Luís e Luther Singh para os anfitriões e de Tomané para os beirões.

O campeonato encerra com o embate entre duas equipas de Guimarães, com a receção do Moreirense, quinto classificado, com 52 pontos, ao rival Vitória de Guimarães, que ocupa o sexto posto, com 49, e já assegurou uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Os vitorianos venceram o Moreirense na primeira volta, por 1-0, e, em caso de triunfo no jogo de hoje, ultrapassam a formação de Moreira de Cónegos.

No sábado, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 37.ª vez na sua história, com um triunfo sobre o Santa Clara, por 4-1, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Programa e resultados da 34.ª e última jornada:

- Quinta-feira, 16 mai:

Belenenses - Nacional , 3-0

- Sexta-feira, 17 mai:

Sporting de Braga - Portimonense, 2-0

- Sábado, 18 mai:

Feirense - Desportivo das Aves, 2-1

Marítimo - Boavista, 0-1

Vitória de Setúbal - Rio Ave, 1-3

Benfica - Santa Clara, 4-1

FC Porto - Sporting, 2-1

- Domingo, 19 mai:

Tondela - Desportivo de Chaves, 17:30

Moreirense - Vitória de Guimarães, 20:00