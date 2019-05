Título, Europa e descidas. Tudo o que precisa de saber sobre a I Liga 2018-19

Caiu o pano a 85.ª edição do campeonato português, que coroou o Benfica como campeão nacional pela 37.ª vez, depois de um luta acesa com o FC Porto que durou até à última jornada. Foram apenas dois pontos o que separou águias e dragões, mas fizeram toda a diferença para o desfecho do título e para o arranque da próxima época.

Enquanto os encarnados entram diretamente na fase de grupos na Liga dos Campeões (ainda por saber se no pote 2 ou 3), que começa a 17 de setembro, os azuis e brancos terão de passar pela terceira pré-eliminatória e pelo playoff, o que os poderá obrigará a iniciar os trabalhos mais cedo, pois o primeiro jogo europeu será a 6 ou 7 de agosto, dias antes do arranque da I Liga.

Pela terceira época consecutiva, o terceiro classificado é o Sporting, que fez 74 pontos, menos quatro do que na época passada. Os leões vão entrar diretamente na fase de grupos da Liga Europa e, até ver, são das equipas mais cotadas, o que poderá significar o estatuto de cabeça de série. Essa fase da prova arranca a 19 de setembro.

Também na segunda competição continental vão participar os minhotos Sp. Braga e V. Guimarães. Os bracarenses finalizaram em quarto lugar pela segunda época consecutiva e pela quarta vez nas últimas cinco temporadas, entrando na Liga Europa na terceira pré-eliminatória, a 8 de agosto. Mais cedo arrancam os vimaranenses, que concluíram o campeonato em quinto, após vencer o vizinho Moreirense na última jornada e carimbar o apuramento para a segunda ronda de qualificação, que arranca a 25 de julho.

Se o Moreirense obteve a melhor classificação da sua história (6.º), o Rio Ave desceu dois lugares, terminando em sétimo, seguido do Boavista, que manteve a oitava posição da época anterior. Logo a seguir surge o Belenenses SAD, que jogou toda a época em casa emprestada, no Jamor. O Santa Clara fecha o top 10, obtendo a melhor classificação de sempre na I Liga.

Daí para baixo, todas as equipas fizeram menos de 40 pontos. Portimonense (39), Marítimo (39), Vitória de Setúbal (36) e Desportivo das Aves (36) asseguraram a permanência antes da última jornada, deixando que Tondela e Desp. Chaves disputassem uma finalíssima na derradeira ronda. Acabaram por ser os flavienses a descer de divisão, após três temporadas no primeiro escalão.

Também de regresso à II Liga estão Nacional, após uma época na elite, e Feirense, que estava entre os grandes desde 2016/17.

Em sentido contrário, Paços de Ferreira (campeão da II Liga), Famalicão (segundo no segundo escalão) e Gil Vicente (em virtude do desfecho do Caso Mateus) voltam ao patamar maior do futebol português.