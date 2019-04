Tiago Martins vai ser videoárbitro no Mundial de futebol feminino

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o árbitro da associação de Lisboa é um dos 11 VAR escolhidos pela UEFA para a competição, que vai ser disputada em França, depois de ter desempenhado as mesmas funções no Mundial2018.

Na oitava edição, Sandra Bastos vai ser a primeira árbitra portuguesa num Mundial de futebol feminino.

Sandra Bastos, de 40 anos, é árbitra desde 2001 e internacional desde 2004, pertence aos quadros da associação de Aveiro, tendo estado em duas edições do Mundial de sub-17 e do Europeu de sub-19.

A fase final do Mundial2019 vai ser disputada nas cidades franceses de Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes, com início em 7 de junho e a final agendada para 7 de julho, em Lyon.