Tiago Fernandes: "Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês"

Tiago Fernandes foi anunciado como o novo treinador do Desp. Chaves no passado domingo e utilizou as redes sociais para se despedir do Sporting e dos adeptos leoninos, deixando muitos agradecimentos e a certeza de títulos no futuro. O agora ex-treinador dos Sub-23 dos leões orientou a equipa principal durante três jogos, entre a saída de José Peseiro e a chegada de Marcel Keizer.

"Não foram 10 dias... Obrigado Sporting, obrigado jogadores, Direção, secretários, roupeiros, pessoal da cozinha e da limpeza, departamento médico, pessoal da relva, manutencao, acompanhantes, pessoal gestão, seguranças, motoristas, departamento imprensa, recrutamento, Lor, Treinadores, Sporting TV, Sr. Simões, obrigado por todos estes anos que passámos juntos", escreveu Tiago Fernandes numa publicação de Instagram.

Acrescentando que vai "para outro clube, com a mesma paixão e a mesma ambição", o agora treinador dos flavienses deixa uma certeza ainda relativamente ao Sporting: "Sei que um dia vou levar adeptos do Sporting ao Marquês. Obrigado a todos os adeptos do Sporting pelo apoio que me deram sempre".

Durante a tarde, o Desp. Chaves tinha anunciado nas redes sociais a rescisão de contrato por mútuo acordo com Daniel Ramos, de 47 anos. E sabe tal como o DN noticiou, iniciou logo negociações com Tiago Fernandes e com o Sporting.

Em Chaves, Tiago Fernandes vai encontrar o atual último classificado da I Liga, que tem sete pontos em 12 jornadas.