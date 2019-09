Termina o sonho de Vítor Pereira na Liga dos Campeões asiáticos

Voltar a Portugal e trabalhar em Inglaterra no horizonte de Vítor Pereira

Os japoneses tinham empatado no primeiro jogo, em Xangai, a 2-2, valendo os dois golos fora, em contrapartida ao empate nesta segunda mão, a um golo, em que o Shanghai SIPG saiu de Saitama apenas com um golo na casa do adversário.

O internacional brasileiro Hulk, que tinha marcado os dois golos na primeira mão, falhou o jogo desta terça-feira, devido a castigo.

A equipa de Vítor Pereira esteve a perder por 1-0, com um autogolo do guarda-redes Yan Junling, aos 39 minutos, mas o empate, por Wang Shenchao, aos 60, foi insuficiente.

Na última época, Vítor Pereira já tinha visto a equipa ser eliminada nos oitavos de final da competição, então diante do Kashima Antlers, também do Japão.