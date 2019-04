"É um orgulho ultrapassar jogadores como António Oliveira e Balakov"

"As expectativas são óbvias, são de chegar à final, principalmente, para quem esteve cá o ano passado, [a ambição] é um bocadinho conquistar aquilo que sentimos que deveria ter sido nosso", afirmou o médio 'leonino', em declarações à Sporting TV, no lançamento da segunda mão da meia-final da prova rainha do futebol português, na qual o Sporting foi finalista vencido na última edição.

Na primeira metade da eliminatória, disputada em 6 de fevereiro no estádio da Luz, o Benfica venceu o Sporting por 2-1, pelo que o conjunto de Alvalade vai ter de correr atrás do prejuízo no dérbi lisboeta para assegurar a sua presença no Jamor, no dia 25 de maio.

"Estamos focados, sabemos que será um jogo difícil, mas sabemos também que com um resultado mínimo poderemos estar na final, como o 1-0. Daremos tudo aquilo que temos e que não temos até ao fim. Tentaremos ao máximo estar no Jamor", realçou Bruno Fernandes, o autor do golo dos 'leões' na primeira mão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado sobre o que a equipa espera dos adeptos, o internacional português sublinhou que o único pedido que deixa é que os fãs 'verde e brancos' façam "mais daquilo que têm vindo a fazer" e que encham o estádio José Alvalade frente ao velho rival.

"Que possam encher o estádio de Alvalade para nos apoiar e nós, dentro do campo, faremos tudo para que sejamos todos felizes no final", lançou Bruno Fernandes, que no último sábado, na deslocação a Chaves a contar para a I Liga, celebrou o seu centésimo jogo de leão ao peito.

Segundo o médio criativo, esse foi "um jogo muito especial", garantindo sentir-se "muito honrado" por poder representar o Sporting e atingir um "marco difícil", acrescentando que foi "ainda mais especial" ter celebrado esta marca com um golo.

A veia goleadora que o fez entrar na história

Bruno Fernandes marcou 25 golos esta temporada nas várias competições, 14 dos quais para o campeonato - tantos quantos o seu colega Bas Dost e o atacante do Braga Dyego Sousa e apenas menos dois do que Haris Seferovic, do Benfica, que lidera a lista dos marcadores com 16 tiros certeiros.

Para Bruno Fernandes, estes números refletem o "estilo de jogo" ofensivo implementado pelo treinador Marcel Keizer desde que assumiu o cargo.

"A marca que eu tinha [para esta época] eram os 16 golos, queria tentar ultrapassar os 16 golos [alcançados na temporada passada], e, neste momento, já ultrapassei", revelou o jogador proveniente da Sampdoria, no arranque da época 2017/18, que se tornou o médio mais goleador do Sporting.

"Já ultrapassei jogadores como António Oliveira e Balakov. É para mim um orgulho ser o médio com mais golos na história do Sporting e ultrapassar dois jogadores que marcaram a história aqui, individual e coletivamente", sublinhou Bruno Fernandes.

E rematou: "Vim para o Sporting para deixar a minha marca, queria fazer história. Não esperava chegar tão cedo aos 100 jogos. O ano passado foi muito importante para poder atingir essa marca porque estivemos em todas as competições e fiz muitos jogos. Este ano falhei apenas um jogo por suspensão e estou empenhado em conseguir fazer mais jogos daqui até ao fim".