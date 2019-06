Ténis de mesa garante 15.ª medalha para Portugal

Portugal conquistou este sábado o bronze no torneio de equipas do ténis de mesa e garantiu a 15.ª medalha para Portugal nos Jogos Europeus de Minsk, ao bater a Dinamarca por 3-1 no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugar.

Depois de Tiago Apolónia e João Monteiro terem vencido Tobias Rasmussen e Anders Lind no primeiro jogo (3-0), Marcos Freitas perdeu com Jonathan Groth no segundo (1-3), João Monteiro ganhou a Anders Lind no terceiro (3-1), Marcos Freitas bateu Tobias Rasmussen (3-1), assegurando a vitória.

Depois do ouro ganho em Baku 2015, Portugal repetiu a presença no pódio.

Portugal conquistou, até ao momento, 15 medalhas: três medalhas de ouro, pela seleção de futebol de praia, por Fu Yu em ténis de mesa e Carlos Nascimento nos 100 metros; seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros; e seis de bronze: a equipa masculina de ténis de mesa, Patrícia Esparteiro no karaté, as três ginastas na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho nos trampolins.