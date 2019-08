Tapsoba 'decapita' Becali e apura Vit. Guimarães

Depois do 0-0 na Roménia o presidente do Steaua Bucareste surpreendeu com declarações pouco abonatórias para a equipa portuguesa. "Podíamos estar jogar durante três dias consecutivos que eles não iam consigo marcar um golo. Não têm nada, absolutamente nada. Corto a minha cabeça se marcarem contra nós", atirou Gigi Becali.

Esta quinta-feira os minhotos serviram fria a vingança. No jogo da segunda mão, Edmond Tapsoba marcou de grande penalidade e 'decapitou' o presidente dos romenos, que foi para casa eliminado. Os minhotos venceram o Steaua Bucareste (1-09, depois de controlarem o jogo. Além do golo os vimaranenses ainda tiveram uma bola na trave e outra no poste.

A equipa minhota segue assim para a fase de grupos da Liga Europa. O sorteio é sexta-feira ao meio dia. Além do Vit. Guimarães também o Sp. Braga, o Sporting e o FC Porto conhecem os adversários.