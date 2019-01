Taça da Liga. Vários jogadores e um treinador à procura do primeiro troféu da carreira

A final da Taça da Liga deste sábado (19.45 horas), em Braga, será especial para alguns dos intervenientes, pois têm a oportunidade de conquistar o primeiro título das suas carreiras profissionais. Um deles é o treinador do Sporting, Marcel Keizer, mas há mais dez jogadores - quatro portistas e dez sportinguistas - que procuram aquela que é a primeira celebração das suas vidas.

Em 32 anos como profissional, Marcel Keizer nunca teve o doce sabor de conquistar um troféu como jogador ou enquanto treinador, apesar de ter passado por clubes habituados a ganhar como são os casos do Ajax, onde foi jogador e técnico, e pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, apenas como treinador. Nesse sentido, este dia 26 de janeiro poderá ficar marcado para sempre na sua vida desportiva.

Pelo contrário, o seu homólogo portista, Sérgio Conceição, teve uma carreira de futebolista recheada de conquistas, mas pode agora conquistar a primeira Taça da Liga do seu currículo de treinador, a juntar a uma Liga e uma Supertaça alcançadas ao serviço dos dragões.

Manafá nas mãos de Sérgio Conceição

A esmagadora maioria dos jogadores do FC Porto vão encarar esta final como a possibilidade de alcançar mais uma conquista, mas há quem olhe para este jogo com o Sporting como a grande oportunidade de estrear as respetivas salas de troféus.

Bruno Costa foi suplente utilizado na meia-final com o Benfica © Ivan Del Val/Global Imagens

Desde logo Bruno Costa, o médio de 21 anos formado no clube que participou em dois jogos nesta competição. É certo que se sagrou campeão da II Liga pelos dragões em 2015/16, mas essa é uma competição que não é considerada nesta contabilidade. O mesmo se passa com o reforço Wilson Manafá, campeão do segundo escalão em 2016/17 pelo Portimonense, que vive os primeiros dias de dragão ao peito, e que espera que Sérgio Conceição o lance na final para que possa ficar com a Taça da Liga no currículo.

O avançado Fernando Andrade, recentemente contratado ao Santa Clara, marcou o terceiro golo na vitória diante do Benfica e espreita o primeiro título da carreira aos 26 anos.

Herói Renan tenta estreia aos 28 anos

No Sporting a lista de candidatos ao primeiro título da carreira é bem maior, pois são vários futebolistas que sonham com esse momento. Um deles é o guarda-redes Renan Ribeiro, o herói do apuramento para a final no desempate por penáltis com o Sp. Braga, que aos 28 anos poderá viver o momento mais alto da sua carreira, apesar de ter passado por clubes habituados a conquistar títulos como o São Paulo ou o Atlético Mineiro.

Renan Ribeiro foi herói leonino no desempate por penáltis com o Sp. Braga © Miguel Pereira/Global Imagens

Outro brasileiro que tem a grande hipótese de começar a rechear o currículo é Wendel, de 21 anos, que nada conquistou ao serviço do Fluminense, onde começou a dar nas vistas como profissional. Raphinha, Bruno Gaspar, bem como Miguel Luís e Jovane Cabral, produtos da formação do Sporting, já foram utilizados na Taça da Liga e também espreitam o primeiro título das carreiras.

Em Alvalade há outros três jogadores que ainda não foram utilizados nesta competição e que só podem celebrar se forem utilizados na final por Marcel Keizer. Desde logo o reforço costa-marfinense Idrissa Doumbia, que ainda não se estreou de leão ao peito, mas também Luc Castaignos e o jovem guarda-redes Luís Maximiano, que não têm sido opção para o treinador leonino e que, nesse sentido, dificilmente poderão ver a eventual conquista da Taça da Liga constar dos seus currículos.

Dois à espera de festejar à distância

Há no entanto dois jogadores que podem vencer o primeiro troféu das suas carreiras mesmo estando longe de Portugal - Riechedy Bazoer e Lumor Agbenyenu, futebolistas que deixaram FC Porto e Sporting, respetivamente, na reabertura de mercado de janeiro.

Bazoer remata para o golo frente ao Varzim na fase de grupos © José Carmo / Global Imagens

O médio holandês Bazoer teve alguns problemas disciplinares no Dragão e, por isso, rumou ao Utrecht, mas fica à espera que os seus ex-companheiros vençam o Sporting para contar com o primeiro troféu do seu currículo, pois foi utilizado na fase de grupos da Taça da Liga no jogo com o Varzim e até marcou um golo.

Na mesma situação está o defesa-esquerdo Lumor Agbenyenu, que vai torcer na Turquia pela vitória do Sporting, pois foi recentemente emprestado ao Göztepe, mas um dos dois jogos que fez de leão ao peito esta época foi precisamente na Taça da Liga, na derrota com o Estoril na fase de grupos. Se os leões conquistarem o troféu em Braga, o antigo jogador do Portimonense, clube pelo qual foi campeão da II Liga em 2016/17, poderá festejar aquele que é o primeiro título absoluto enquanto profissional.