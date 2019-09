Taarabt: "Modric disse-me que um dia eu iria jogar no Real Madrid ou no Barcelona"

Adel Taarabt concedeu uma entrevista à revista inglesa Four Four Two, onde revela uma conversa que teve com o croata Luka Modric quando ambos estavam no Tottenham, no qual o melhor jogador do mundo no ano passado, lhe disse que um dia o agora jogador do Benfica iria jogar num dos maiores clubes do mundo.

"Não gosto de falar sobre mim, mas se falasses com alguem que me viu jogar quando era um jovem talento, muitos deles diziam que um dia eu iria jogar no Real Madrid ou no Barcelona. Até Luka Modric me disse isso uma vez. Não aconteceu, mas não por causa dos outros, mas por minha culpa ", revelou Taarabt, numa entrevista que será publicada na edição de novembro desta revista, na qual o marroquino fala do que falhou na sua carreira para não ter sido um jogador de topo.

O jogador do Benfica, de 30 anos, revela ainda que "há alguns meses" recebeu uma mensagem de Raheem Sterling, estrela do Manchester City, que o tinha como ídolo quando jogava no Queens Park Rangers. "Ouvi uma entrevista na qual ele disse que eu era o seu ídolo no QPR. Hoje em dia as crianças têm como ídolos Ronaldo ou Messi, mas quando ele era miúdo assistia aos meus jogos", diz o internacional marroquino, que foi recuperado para o futebol por Bruno Lage e que vai numa série de quatro jogos consecutivos como titular da equipa principal do Benfica.