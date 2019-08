No provável adeus de Bruno foi Pizzi quem fez continência

O Benfica goleou neste domingo o Sporting, por 5-0, e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu oficial da temporada, num jogo realizado no Estádio do Algarve. A equipa de Bruno Lage confirmou as boas indicações deixadas na pré-época, diante de um leão moribundo que vai chegar ao início do campeonato (arranca já no dia 9) sem qualquer vitória somada na pré-temporada. E muito provavelmente sem o capitão Bruno Fernandes, que pode ter feito neste domingo o derradeiro jogo pelos leões.

Quem viu a primeira parte nunca pensou que o resultado pudesse terminar com uma goleada das antigas a favor do Benfica, já que no primeiro tempo, apesar de as águias terem chegado ao intervalo a vencer, o Sporting foi a equipa que mais perigo criou e obrigou o guarda-redes Vlachodimos a assumir o papel de herói. Mas no segundo tempo, a sociedade Pizzi/Rafa veio ao de cima e o leão foi completamente cilindrado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de o Benfica à partida surgir com algum favoritismo - por ser o campeão nacional e pelos resultados e exibições registados na pré-temporada -, a verdade é que o Sporting de Marcel Keizer mostrou na época passada ser uma equipa com queda para vencer finais. Foi assim na Taça da Liga e depois na Taça de Portugal, sempre diante do FC Porto, e sempre no desempate por grandes penalidades. Mas desta vez o jogo ficou decidido nos 90 minutos e o desfecho permitiu ao Benfica igualar o rival em número de Supertaças conquistadas (oito), muito longe ainda do recorde do FC Porto (21).

O Benfica apostou no onze esperado (com o jovem Nuno Tavares, um esquerdino, no lado direito da defesa em estreia em jogos oficiais) e no Sporting Marcel Keizer optou por um esquema com três centrais (algo que Lage tinha previsto na véspera), com Neto a juntar-se a Mathieu e Coates no eixo defensivo, uma estratégia com intuíto de anular os dois avançados do Benfica (Raul de Tomas e Seferovic). Desta forma o sacrificado foi o avançado Vietto.

Uma das imagens de marca deste Benfica tem sido a grande pressão exercida logo nos primeiros minutos. Mas o Sporting contrariou essa tendência e foi na primjeira parte a equipa que mais rematou (oito contra cinco) e mais perigo criou. Só que na baliza dos encarnados esteve um Vlachodimos inspirado (como que a provar que o Benfica não precisa de ir ao mercado contratar um guarda-redes), que começou logo por evitar um autogolo de Ferro aos quatro minutos. E depois ainda se opôs com grande categoria a dois remates de Bruno Fernandes (28' e 38') - que falta vai fazer o capitão se sair, como tudo indica.

Só que numa equipa que tem valores como Pizzi e Rafa, tudo pode acontecer. E foi assim que aos 40 minutos o Benfica chegou ao golo. Um passe teleguiado de Pizzi e um remate de primeira de Rafa de pé esquerdo sem hipóteses para Renan, a surgir nas costas de Thierry Correia. E a equipa de Lage foi para o intervalo a vencer... apesar dos muitos sustos que foram sempre contrariados pelo seu guarda-redes.

© MARIO CRUZ/LUSA

Em desvantagem, pensou-se que Keizer pudesse abdicar do esquema de três centrais e lançasse Vietto para o início da segunda parte. Mas não houve alterações em nenhuma das equipas, num início de segunda parte marcado por três cartões amarelos de rajada (Grimaldo, Raphinha e Ferro).

O jogo ficou depois resolvido em apenas quatro minutos, com dois golos do Benfica. O primeiro de novo fruto da sociedade Pizzi/Rafa, só que desta vez foi Rafa a oferecer o golo ao rei das assistências aos 60'. E depois num enorme momento de Grimaldo, que marcou um grande golo na cobrança de um livre direto.

O jogo parecia irremediavelmente perdido e Keizer jogou todas as fichas, tirando o apagado Bas Dost e o central Coates e lançado no jogo Diaby e Luiz Phellype. Só que o leão jogava sob brasas diante de um Benfica completamente tranquilo, a impor o seu jogo sem dificuldades perante um adversário que parecia resignado. E foi com naturalidade que Pizzi bisou e colocou marcador em 4-0 a favor do Benfica, que ainda podia ter chegado ao quinto por Seferovic, não fosse a atenção de Renan Ribeiro. Não chegou por Seferovic, mas alcançou o quinto golo or Chiquinho, que tinha entrado momentos antes, selando a vitória perante um leão moribundo.

O apito final chegou e confirmou a conquista da Supertaça pelo Benfica diante de um Sporting que não ganhou qualquer jogo nesta pré-temporada que sofreu uma pesadíssima derrota. E que pode ter perdido neste domingo adeus ao seu capitão.

VEJA AQUI TODOS OS GOLOS: