Superliga Europeia. 900 milhões de euros só de prémio de participação?

São números nunca antes vistos. De acordo com o programa de rádio espanhol "El Partidazo", da rádio COPE, a Associação Europeia de Clubes e a UEFA continuam a estudar a hipótese de criação de uma Superliga a nível europeu e têm um grande trunfo a seu favor: só de prémio de participação os clubes podem receber 900 milhões de euros. A este valor astronómico há depois a juntar os prémios por vitórias e a repartição do bolo dos direitos televisivos.

Só para se ter uma noção da diferença dos prémios em relação à Champions atual, o Real Madrid, detentor do título, recebeu esta temporada de participação 50,7 milhões como bónus para premiar a prestação europeia nos últimos dez anos e mais 15,25 de participação, ou seja, um bolo de 65,95 milhões de euros.

Estes valores, contudo, que fazem muito especialistas de mercado torcerem o nariz. "É impossível pagar um valor destes [900 milhões de euros] por equipa, não há dinheiro para isso. Parece-me uma coisa mirabolante. Acho que isso só seria possível se acabassem com os campeonatos nacionais e os recursos fossem todos centrados nesta nova competição. Mesmo assim acho difícil", disse Jaume Roures, especialista em direitos de transmissão televisivos citado pelo jornal espanhol AS

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ideia tem vindo a ser falada de tempos a tempos, mas ainda sem resultados práticos. Recentemente, de acordo com o The Wall Street Journal, realizou-se uma reunião entre a UEFA e os clubes no sentido de discutir a remodelação da Liga dos Campeões.

Tudo indica que será desenhado um modelo com semelhanças com a Euroliga de basquetebol, em que há acesso limitado e com a competição a tornar-se semi-privada. Outra ideia é jogar nos fins-de-semana, até um total de 18 jogos por ano. Isso implicaria um aumento nos jogos do torneio e, em paralelo, a redução de jogos das competições nacionais.

Esta última proposta é a que gera mais dúvidas, com as ligas nacionais a temerem que isso possa ameaçar diretamente a sobrevivência e atratividade. Mas isto colide com o interesse da maioria dos grandes clubes, especialmente os das ligas que competem com a Premier League e têm que enfrentar o poder das equipas inglesas, com maiores receitas. Estes clubes vêem na nova Champions uma forma de encurtar a distância e equilibrar as condições económicas.

A ideia base desta Superliga Europeia foi recentemente desvendada pelo Der Spiegel, com base em documentos do Football Leaks. Esses documentos mostravam que existem 16 clubes europeus por detrás deste projeto: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munique, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool e Milán surgem numa primeira linha, mas depois há também o Atlético Madrid, B. Dortmund, Marselha, Inter Milão e Roma, que seriam convidados. Esta competição teria duas fases: primeiro uma fase de grupos e depois eliminatórias. Seria ainda criada uma II Divisão, com possibilidade de os clubes subirem de escalão.

A acontecer, esta nova competição só poderá ser uma realidade a partir de 2024, data até à qual o calendário internacional aprovado conjuntamente pela UEFA e pela Associação Europeia de Clubes é válido.