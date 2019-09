Sub-21: Portugal goleia Gibraltar no arranque da qualificação para o Europeu

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 goleou esta quinta-feira Gibraltar por 4-0, em jogo do grupo 7 da fase de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, disputado em Alverca.

Frente a um adversário que perdeu os três encontros disputados até ao momento, Portugal chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Trincão, aos oito minutos, e de Mota Carvalho, aos 13', jogador que bisou, aos 60, tendo Diogo Queirós anotado o quarto, aos 65.

O grupo 7 tem três seleções na liderança com três pontos, todas por terem vencido Gibraltar, com a Bielorrússia a surgir no primeiro lugar devido aos golos marcados (10-0), contra os 4-0 de Portugal, segundo, e o 1-0 do Chipre, terceiro.