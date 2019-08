Sporting vende jovem Félix Correia ao City

O Sporting anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com Manchester City para a transferência de Félix Correia, jovem jogador da formação que estava em final de contrato e tinha recusado renovar. O clube leonino recebe já uma verba, mas a transferência pode atingir os 15,5 milhões de euros conforme os objetivos do jogador. Os leões ficam ainda com 10% de uma futura venda.

Formando de leão ao peito, o futebolista que esteve no Europeu de sub-19 assinou por cinco anos com os citizens.

Em comunicado, o Sporting não fornece detalhes da operação nem os valores envolvidos, limitando-se a anunciar o acordo com o clube inglês e a desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais ao jogador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A sua situação contratual acabou por atrair o interesse do Manchester City e de vários clubes europeus, entre os quais o FC Barcelona, a Juventus e o AC Milan e o Benfica mas acabaram por ser os campeões ingleses a vencer a corrida.