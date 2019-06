Sporting vende jogador argentino ao Leganés

O Sporting anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os espanhóis do Leganés para a transferência em definitivo do defesa-esquerdo argentino Jonathan Silva, de 24 anos.

O jogador tinha sido contratado ao Estudiantes, em 2014, por 2,5 milhões de euros, mas nunca se conseguiu impor em Alvalade, tendo realizado 43 jogos e marcado dois jogos.

Jonathan Silva, que na época passada já esteve emprestado ao Leganés, assinou um contrato válido até 2023, depois de ter realizado 33 partidas pela equipa da I Liga espanhola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os valores envolvidos no negócio não foram até ao momento revelados por nenhuma das partes envolvidas.