Sporting vence dérbi com o Benfica e assume liderança da Liga Revelação

Sorriu ao Sporting a vitória no dérbi da tarde desta quinta-feira no Seixal, frente ao Benfica. Os leões venceram por 2-1 e assumiram provisoriamente a liderança da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, à 5.ª jornada.

Os verde e brancos inauguraram o marcador aos 31 minutos, por Marco Túlio, assistido por Abdu Conté, mas permitiram o empate perto da hora de jogo (58'), por Tiago Gouveia, servido por Úmaro Embaló.

Os encarnados dispuseram de um penálti que lhes poderia ter dado vantagem, mas José Gomes permitiu a defesa de Luís Maximiano (68'). E como quem não marca arrisca-se a sofrer, Bruno Paz marcou o golo que deu o triunfo ao Sporting (80').

O Sporting é líder da segunda fase da Liga Revelação, com 33 pontos, mais dois do que Desp. Aves (menos dois jogos) e Rio Ave (menos um jogo) e mais três pontos do que o Estoril (menos dois jogos).