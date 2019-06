Sporting vence Benfica e adia título de futsal para domingo

O Sporting venceu esta quinta-feira o Benfica, por 5-3, após prolongamento, e empatou a final do play-off do título do campeonato nacional de futsal a 2-2, obrigando ao quinto e decisivo jogo.

O Benfica esteve a cerca de um minuto de festejar o título nacional, quando vencia por 3-2, mas um golo de Rocha, no último minuto, empatou a partida e obrigou ao prolongamento, durante o qual os 'leões' marcaram dois golos, por Rocha e Pany Varela, no mesmo minuto 42.

Léo, aos seis minutos, e Merlim, aos 14, deram por duas vezes vantagem ao Sporting, respondendo o Benfica por André Coelho (10), de penálti, e por Chaguinha (24), com Fábio Cecílio, a um minuto e meio do fim do jogo, a dar a única vantagem às 'águias' no encontro e a possibilidade de os 'encarnados' reconquistarem um título que lhes foge desde 2014/15.

O quinto e decisivo jogo disputa-se no próximo domingo, às 14.20, no pavilhão da Luz.