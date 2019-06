Sporting prepara regresso da equipa B

Está nos planos do Sporting o regresso da equipa B a "curto prazo". "Uma das linhas a curto prazo passa por restabelecer a equipa B. É fundamental na perspetiva atual. Não a devíamos ter largado. É uma ferramenta estratégia. Mas há que ter as condições e infraestruturas certas. Estamos a trabalhar nelas", disse Tomaz Morais, coordenador do gabinete de formação interna e liderança do Sporting, numa conferência organizada pela Rádio Renascença em Lisboa.

Recorde-se que os bês leoninos foram extintos no verão do ano passado, após a despromoção da II Liga ao Campeonato de Portugal. A equipa chegou mesmo a ser inscrita no terceiro escalão do futebol nacional, mas acabou por desistir, dando o lugar ao Santa Iria, que tinha ficado em segundo lugar no Pró-Nacional da AF Lisboa.

O regresso não será por isso fácil, mas está em fase de estudo e viabilidade.