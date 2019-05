Sporting passa a somar mais Taças de Portugal do que o FC Porto

A conquista da Taça de Portugal permitiu este sábado ao Sporting ultrapassar o FC no número de troféus conquistados nesta competição, passando a equipa a somar 17 triunfos contra os 16 dos dragões. No topo continua o Benfica, com 26 taças conquistadas ao longo das 79 edições da prova.

O confronto deste sábado permitiu ainda desempatar a outros níveis. Até hoje, os dois clubes tinham disputado quatro finais, com duas vitórias para cada lado. O triunfo desta tarde deixou agora estas contas num 3-2 a favor do Sporting.

O equilíbrio entre Sporting e FC Porto em finais da Taça de Portugal era tão grande que até nos golos marcados os dois rivais estavam igualados. E esse registo manteve-se - com o empate a dois golos após o prolongamento, são oito golos para cada equipa em finais de Taças de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há uma outra marca que continua igualada: as expulsões em finais de Taça de Portugal. Como não foram mostrados cartões vermelhos, as duas equipas continuam empatadas neste campo - duas para cada lado. Ademir (1978), João Paulo (2008) viram o cartão vermelho entre os jogadores do FC Porto, enquanto Pacheco (1994) e Toñito (2000) foram os sportinguistas que receberam ordem de expulsão.

O Sporting voltou este sábado a conquistar a prova rainha do futebol português, juntando este troféu à Taça da Liga ganha em janeiro. A última vitória do Sporting numa final do Jamor tinha acontecido em maio de 2015, quando os leões, na altura treinados por Marco Silva, venceram o Sporting de Braga de Sérgio Conceição no desempate por grandes penalidades, depois de a partida ter terminado igualada a dois golos. Os arsenalistas estiveram a vencer até bem perto do final (golos de Éder e Rafa), mas permitiram que nos minutos finais os leões chegassem ao empate por Slimani e Montero. Nos penáltis, o Sporting foi mais feliz.