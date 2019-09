Sporting mostra "faltas sobre Bruno Fernandes e outras entradas duras"

Bruno Fernandes foi expulso no domingo, no decorrer do jogo entre o Boavista e o Sporting, que terminou empatado a um golo. No final do jogo, o treinador Leonel Pontes não calou a sua revolta, discordando do segundo amarelo que motivou a expulsão do capitão e queixando-se de que o seu jogador foi massacrado com faltas feitas pelos jogadores axadrezados.

Esta segunda-feira, o Sporting, através da sua página oficial no Facebook, fez uma compilação dos lances em vídeo e deixou um comentário: "As faltas sobre o Bruno e outras entradas, numa noite de dualidade de critérios."

Veja aqui os lances que os leões se queixam:

"Lamentavelmente, e olhando um pouco para um passado recente, começámos a ver coisas um pouco estranhas. Acho estranho não haver um pouco mais de respeito por uma instituição que tem tantos anos e por alguns jogadores que são os melhores jogadores portugueses. Hoje, o Bruno Fernandes sofreu dez faltas e seis pelo mesmo jogador e acabou por levar um segundo amarelo, que bem analisado parece forçado", referiu Leonel Pontes no final do jogo com o Boavista.