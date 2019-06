Sporting fez proposta de 8 milhões por Rafael Camacho

O Sporting fez uma oferta de oito milhões de euros por Rafael Camacho, segundo soube o DN.

Com mais um ano de contrato, o jogador recusou renovar e foi colocado no mercado por 11 milhões de euros. Um valor superior à oferta leonina pelo passe do jogador red.

Esta já é a segunda vez que os leões tentam a aquisição do jovem extremo que já fez parte da formação leonina e que esta época fez parte do plantel do Liverpool, equipa que lutou pelo título inglês e conquistou a Liga dos Campeões. A meio da temporada que agora terminou o clube leonino tentou o empréstimo de Camacho, mas sem sucesso. Klopp quis ficar com o jogador e negou-lhe a saída.

Agora há novo raide pelo jovem internacional Sub-19, que se encontra de férias em Lisboa à espera de notícias, visto que ele recusou renovar contrato com o Liverpool para sair e jogar com mais regularidade e gosta da ideia de voltar a Alvalade. Além dos leões também o Schalke 04, o Wolverhampton e o Real Madrid perguntaram pelo jogador.