Sporting-FC Porto joga-se às 15:30 do dia 12 de janeiro

Já se conhece o dia e a hora do Sporting-FC Porto da 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga. No dia 12 de janeiro, sábado, o clássico terá início às 15:30.

A ronda começa dia 10, quinta-feira, e vai até ao domingo seguinte, dia 13. A jornada arrancará na quinta-feira, às 20:15, com o Portimonense-Sp. Braga. No dia seguinte realizam-se três jogos. O Santa Clara-Benfica e o Desp. Aves-Feirense vão ter o apito inicial às 19:00, com o dia a fechar com a visita do Moreirense ao V. Guimarães.

No sábado dia 12 de janeiro, além do clássico entre leões e azuis e brancos, o Boavista recebe o Marítimo, às 20:30.

Os últimos jogos da jornada 17 do campeonato realizam-se domingo, dia 13. Nacional e Belenenses jogam na Madeira, às 15:00, com o Desp. Chaves a receber o Tondela às 17:30. A fechar o dia, e a jornada, Rio Ave e Vitória de Setúbal defrontam-se em Vila do Conde, às 20:00.

A Liga anunciou também os dias e horários dos jogos das jornadas 18 e 19.