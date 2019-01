Sérgio Conceição ainda não sabe o que é vencer em Alvalade

Aos 44 anos, Conceição prepara-se para disputar o 14.º jogo diante dos leões, após ter somado dois triunfos, cinco derrotas e seis empates. Contudo, nas cinco partidas em que visitou os leões, o antigo futebolista averbou três derrotas e dois empates.

A primeira visita a Alvalade sucedeu em janeiro de 2014, ao comando da Académica, que conseguiu um nulo (0-0) perante um Sporting liderado por Leonardo Jardim.

Seguir-se-ia uma derrota pesada ao serviço do Sporting de Braga (4-1), na penúltima jornada da I Liga 2014/15. Pardo ainda adiantou os minhotos, mas Adrien, por duas vezes, Tobias Figueiredo e Slimani operaram a reviravolta dos 'verdes e brancos'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na época seguinte, Sérgio Conceição averbou nova goleada em Alvalade, mas ao serviço de outro conjunto minhoto, o Vitória de Guimarães, que perdeu por 5-1 para o campeonato, num encontro em que Slimani anotou um 'hat-trick' para a formação de Jorge Jesus.

Mais recentemente, na temporada transata, a primeira ao comando do FC Porto, Conceição visitou Alvalade por duas vezes: empatou 0-0 na primeira volta da I Liga e perdeu 1-0 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que permitiu aos 'leões' apurarem-se para a decisão do Jamor, depois de baterem os 'dragões' no desempate por grandes penalidades.

Precisamente na época passada, surgiram os únicos dois triunfos do historial do técnico frente ao Sporting, mas ambos em casa. Na primeira mão das 'meias' da Taça de Portugal, o FC Porto venceu por 1-0 e triunfou novamente pela margem mínima (2-1), na segunda volta do campeonato.

Nas restantes seis partidas diante dos lisboetas, Conceição empatou duas 0-0, com Olhanense e Vitória de Guimarães, e perdeu outras duas, com Académica (4-0) e Sporting de Braga (1-0), todas em casa, para a I Liga.

O técnico tem ainda outros dois empates, mas que culminaram em desaires no desempate por grandes penalidades. Em 2014/15, pelo Sporting de Braga, perdeu a final da Taça de Portugal, após o 2-2 no tempo regulamentar, e na temporada passada, com o FC Porto, falhou o acesso à final da Taça da Liga, depois de um 0-0.

Já o treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, vai estrear-se num clássico em Portugal, sendo que, na Holanda, liderou o Ajax em duas vitórias perante os rivais Feyenoord (4-1) e PSV (3-0).

O clássico entre Sporting e FC Porto está marcado para sábado, a partir das 15:30, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Total

Jogos: 13

Vitórias: 2

Empates: 6

Derrotas: 5