Sporting empresta Carlos Mané a clube alemão

O União de Berlim da Alemanha oficializou esta sexta-feira a chegada de Carlos Mané, de 24 anos, por empréstimo do Sporting até ao final da época. O clube da segunda divisão alemã, ficou com opção de compra no final da temporada.

Mané deixa assim o Sporting outra vez - esta época participou em sete jogos - e regressa assim à Alemanha, depois de ter jogado no Estugarda entre 2016 e 2018, com uma lesão grave pelo meio. "Tenho grandes memórias do meu tempo na Alemanha Desde o primeiro contacto com o União, ficou claro, para mim, que queria mudar-me para Berlim. Estou encantando por ter acontecido e agora só quero jogar para ajudar a equipa", disse o extremo português à chefada ao clube.

O União de Berlim está em quarto lugar da 2.Bundesliga, a seis pontos do líder, o Hamburgo. Os dois primeiros classificados têm acesso direto à Bundesliga, enquanto o terceiro lugar dá acesso ao playoff com o 16º classificado da primeira divisão.