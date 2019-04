Sporting campeão europeu de futsal pela primeira vez

Sporting punido com quatro jogos à porta fechada no futsal

O Sporting conquistou este domingo a Liga dos Campeões de futsal pela primeira vez, ao vencer o anfitrião Kairat por 2-1 na final realizada em Almaty, no Cazaquistão.

Um golo de Cavinato, a desviar um remate de Cardinal, deu vantagem aos leões no primeiro minuto do segundo tempo. A 13 minutos do fim, Merlim fez o 2-0 através de um disparo que surpreendeu o guarda-redes Higuita. Entretanto, Douglas reduziu para os cazaques a dois minutos e vinte segundos do apito final. Os cazaques tentaram tudo para chegar ao empate, mas Guitta, com uma defesa assombrosa com 30 segundos para jogar, segurou a vantagem leonina e confirmou o título europeu para os leões.

No final do jogo, o treinador Nuno Dias não conseguiu evitar algumas lágrimas, abraçando de forma efusiva todos os elementos da equipa técnica. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, acompanhou ao vivo no Cazaquistão este grande feito da equipa leonina e abraçou um a um toda a comitiva na cerimónia da entrega das medalhas e da receção da taça. Nesta altura foi entoado no recinto o hino do Sporting "O mundo sabe que", música que foi cantada por todos os jogadores.

A muitos quilómetros de distância, em Lisboa, os leões abriram as portas do Pavilhão João Rocha para os adeptos que quiseram seguir em direto a transmissão televisiva do jogo que se realizava no Cazaquistão. E também aqui houve festa. A equipa leonina chega a Portugal esta segunda-feira depois do almoço.

A formação lisboeta chegou à final ao eliminar os espanhóis do Inter Movistar, por 5-3, vingando as derrotas nos encontros decisivos nas últimas duas temporadas. O Kairat, campeão em 2012/13 e 2014/15, afastou nas meias-finais o FC Barcelona, por 5-2.

Até atingir esta fase da competição, o Sporting começou por ficar no segundo lugar do Grupo 4 da ronda principal, atrás do Kairat Almaty e à frente de Lidselmash Lida (Bielorrússia) e Feniks (Kosovo). Na etapa seguinte da prova, os leões impuseram-se no Grupo C da Ronda de Elite, prevalecendo sobre o Benfica, os russos do Sibiryak e os croatas do Novo Vrijeme.

Além das finais de 2016/17 e 2017/18, ambas frente ao Inter Movistar, o Sporting tinha perdido no jogo decisivo diante dos italianos do Montesilvano, em 2010/11. Os verde e brancos foram ainda semifinalistas nas edições de 2001/02, 2011/12 e 2014/15. Até este domingo, o único clube português a conseguir sagrar-se campeão europeu de futsal tinha sido o Benfica, em 2009/10. O Inter Movistar é o emblema mais laureado a nível europeu, com cinco troféus (2004, 2006, ainda sob a designação de Boomerang Interviú, 2009, 2017 e 2018).

O Barcelona, entretanto, conquistou este domingo o terceiro lugar na Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Inter Movistar, até aqui bicampeão em título, por 3-1, em Almaty, no Cazaquistão.

Bruno de Carvalho lembra "investimento"

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não tardou a reagir à conquista da equipa de futsal dos leões, lembrando o investimento feito na modalidade nas últimas temporadas. "É para termos alegrias destas, é por um Sporting CP vencedor que trabalhámos tanto nos últimos anos!", começou por dizer no Instagram.

"Afinal valeu a pena investir! Parabéns ao enormes treinadores e atletas do futsal do Sporting Clube de Portugal, os novos Campeões Europeus! Nós os Sportinguistas merecemos momentos destes", acrescentou.

FPF felicita leões pela conquista

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou e agradeceu ao Sporting pela conquista do título de campeão europeu de futsal, ao vencer na final os cazaques do Kairat Almaty, por 2-1. "Gostaria de felicitar o Sporting pela conquista da Liga dos Campeões de futsal, a mais importante competição mundial de clubes desta modalidade. A conquista do Sporting, gostaria de sublinhar, prestigia não apenas o clube, os seus associados e adeptos, como também o desporto nacional e o país", lê-se na mensagem assinada por Fernando Gomes, no sítio oficial da FPF na Internet.

Na quarta presença dos leões na final da prova, a terceira consecutiva, o Sporting marcou pelos internacionais italianos Cavinato (22 minutos) e Alex Merlim (27) marcaram os golos dos 'leões', enquanto o cazaque Douglas Júnior (38) reduziu para o Kairat, juntando-se ao Benfica no historial da prova, que ergueu o troféu em 2009/10, quando se chamava UEFA Futsal Cup. "Ao jogadores, ao Nuno Dias e toda a sua equipa técnica, ao staff de apoio, dirigentes, sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal envio uma sentida palavra de admiração e agradecimento pela forma superlativa, pela forma como, mais uma vez, representaram o futsal português num contexto de máxima competitividade e excelência", prosseguiu o líder federativo.

Fernando Gomes reconheceu "que só através do trabalho árduo, da enorme dedicação e paixão, do talento e do sacrifício se consegue atingir objetivos desportivos tão importantes, como é o caso da Liga dos Campeões de futsal". "Lembraria, nesta hora de festa, que o Sporting nunca desistiu, mesmo após duas derrotas nas finais de 2016/17 e 2017/18, de lutar por este sonho. O vosso exemplo é a prova de que, para vencer, não se pode abdicar de lutar. Obrigado e muitos parabéns, Sporting Clube de Portugal", rematou Gomes.