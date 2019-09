Sporting e FC Porto inscrevem jogadores excedentários

Jesé Rodríguez, Bolasie e Fernando, as três surpresas do Sporting no fecho do mercado

O Sporting aproveitou o fecho do mercado de transferências para inscrever o guarda-redes italiano Emiliano Viviano na Liga, depois de não ter sido encontrada solução, razão pela qual passará a estar às ordens do treinador Marcel Keizer para as provas oficiais.

O jogador de 33 anos, que esteve emprestado à SPAL da Série A italiana na época passada, regressa assim a Alvalade, depois de há um ano ter sido contratado à Sampdoria por 1,9 milhões de euros.

O FC Porto também teve de inscrever na Liga o extremo ganês Maajed Waris em cima do fecho do mercado. O jogador, que na época passada esteve emprestado ao Nantes, não chegou a acordo com os espanhóis do Alavés, acabando por isso por regressar ao Dragão.

Refira-se que Waris foi contratado pelo FC Porto ao Lorient em 2018 por 5,2 milhões de euros.