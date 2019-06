Sporting disputa Troféu Cinco Violinos com Valência

O clube verde e branco confirmou o adversário da oitava edição do troféu, que conquistou sete vezes e perdeu apenas em 2018 frente ao Empoli, num encontro marcado para praticamente um mês depois do arranque da pré-temporada, com os exames médicos na Academia do clube, em Alcochete, a 27 de junho.

O Sporting deu ainda conta do agendamento de um jogo particular frente ao Club Brugge, a 19 de julho, no recinto do clube belga, antes de defrontar os ingleses do Liverpool, campeões da Europa, a 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque.

Na preparação para a época 2019/20, os leões vão ainda defrontar os suíços do FC Rapperswil-Jona, a 10 de julho, e do St. Gallen, três dias depois, durante o estágio que vão realizar em solo helvético, entre 6 e 14 de julho.